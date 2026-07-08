電信三雄中首家除息 遠傳除息秀股價走弱

聯電遭證交所列入處置股，處置期間自7月2日起至7月15日止，8日除息，每股配發2.60808262元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，盤中雖曾一度翻黑，但隨後再拉升翻紅，除息秀搶眼。

2026-07-08 11:10