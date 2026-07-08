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電信三雄中首家除息 遠傳除息秀股價走弱
遠傳電信（4904）今（8）日進行除息交易，為電信三雄中率先除息，中華電信將於9日接棒演出，遠傳每股配發3.809281元現金股利，除息參考價99.2元，但開盤股價走弱，跌幅逾6%。
遠傳2025年每股純益3.81元，盈餘分配率100%，日前遠傳受惠電信本業穩健及ICT業務成長，吸引外資將目標價喊上百元之上，推升股價連續上漲並創下歷史新高，6月中旬盤中曾碰113.5元高價後拉回。
遠傳7日收盤103元，8日除息參考價99.2元，但股價呈現開低走低，跌幅逾6%，股價來到92.6元。
觀察遠傳過去三年除息表現，2025年在59天完成填息，2023年則為82天，2024年僅12天就完成填息。
遠傳日前公布5月營收95.02億元，年增13.7%，稅後純益13.27億元，年增14.1%，每股純益0.37元，累計今年前5月營收468.46億元，年增9%，稅後純益63.45億元，年增16.1%；每股純益1.76元。
遠傳表示，受益於創新資費方案帶動5G升級需求、母親節檔期延續換機熱潮，以及個人數位生活服務與智慧資通訊業務穩健成長，5月各項營運指標再度改寫同期新高。
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