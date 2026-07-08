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ABF載板四雄回神逆襲 南電、景碩飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股費半重挫逾4%、台積電（2330）ADR大跌，台股8日盤中劇烈震盪逾800點，45K關卡警報一度響起。危急時刻，ABF載板四雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）回神抗空，盤中合力貢獻大盤約60點漲點。其中，南電與景碩雙雙亮燈漲停，臻鼎也大漲逾5%，成為多頭最強撐盤主力和吸金焦點。

　盤面上，景碩正處於處置股票期間，且近5日跌幅高達22.9%，今早仍以714元高開，隨後強勢攻上漲停板755元。景碩6月營收衝上42.24億元歷史新高，年增達32.3%。景碩深耕高階載板有成，不僅是輝達（NVIDIA）指定夥伴，更獲超微（AMD）點名在台擴大AI戰略合作。

南電同樣表現亮眼，6月營收46.84億元創近三年半新高，年增高達五成。在AI與先進封裝需求引領下，南電今年將啟動史上最大規模資本支出，營運逐季攀升，今日盤中也強勢亮燈漲停達1130元。

PCB龍頭臻鼎-KY同樣開高走高，盤中漲幅逾5%。臻鼎甫公布上半年合併營收891.59億元，寫下歷史同期新高，年增13.9%。

產業消息方面，針對研究機構SemiAnalysis點名輝達最新機櫃「Kyber」架構因PCB設計不佳恐延後問世、引發全球PCB股重挫的傳言，不具名業者強調，該風聲早在三個月前就已流傳且逐步克服，卡關重點並非在PCB端。台廠AI客戶群多元，下半年傳統旺季營運逐季走高態勢並未改變。

不過，全球載板市場在AI熱潮下也出現新雜音。南韓印製電路板暨半導體封裝產業協會（KPCA）透露，三星與SK海力士兩大記憶體巨頭因獲利攀高，近期要求上游載板供應商降價，甚至吐回上半年漲幅，下個月恐正式實施。此舉引發市場擔憂其他客戶恐「有樣學樣」，進而壓縮載板廠獲利，台灣載板三雄對此已同步嚴陣備戰。儘管面臨大客戶議價壓力與AI傳言干擾，台廠憑藉多元布局與強勁的基本面，仍在此次大盤崩跌中展現無畏的逆勢抗跌韌性。

景碩 南電 ABF

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