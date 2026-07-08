快訊

行動電源「比鋁箔冬瓜茶包還腫」超商拒收怎麼回收？專家1招放電避免自燃

北市突現天坑！松山台塑大樓工地旁路面塌陷 傳濃厚瓦斯味、警消擴大封鎖

颱風假有望？強颱巴威暴風圈周五傍晚才到 北部人嘆「最慘劇本」

聽新聞
0:00 / 0:00

處置中的聯電除息秀搶眼 一開盤秒填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電遭證交所列入處置股，處置期間自7月2日起至7月15日止，8日除息，每股配發2.60808262元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，盤中雖曾一度翻黑，但隨後再拉升翻紅，除息秀搶眼。

聯電處置期間自7月2日起至7月15日止；處置措施包括，交易改以人工管制之撮合終端機執行，約每5分鐘撮合一次；若投資人每日委託買賣數量單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，券商將採取全額預收款券（即預收全部買進價金或賣出證券）；此外，信用交易部分也應收足融資自備款或融券保證金。

聯電每股配發2.60808262元現金股利，合計將發出327.04億元的現金股利，股息預計7月30日發放；8日除息，除息參考價152.5元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，填息後一度再拉升至157元，但早盤也曾一度翻黑下滑至149元， 隨後再拉升回到紅盤。

聯電6月合併營收231.25億元，為44個月來高點，月增0.79%，年增22.8%；第2季合併營收687.33億元，為近15季來新高，季增12.6%，年增16.97%；累計上半年合併營收1,297.7億元，年增11.28%。

聯電先前在法說會時預估，第2季晶圓出貨量將季增7%至9%，平均美元售價（ASP）小幅成長1%至3%，毛利率持穩約30%，產能利用率將提高至超過80%。

聯電 除息 券商

延伸閱讀

聯發科、南亞科除息秀 兩家都是秒填息

聯電6月合併營收站上三年半高點

儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

強勢股回來了！南亞重跌兩天後 出關秒填息 股價大漲

相關新聞

記憶體股業績狂飆卻綠光壟罩！華邦電連3跌 南亞科法說前400元攻防戰

美股費半指數昨夜重挫逾4%，拖累台股8日劇烈震盪超過800點，記憶體族群同步承壓，華邦電（2344）重摔約4%，10日即將召開法說的南亞科（2408）失守400元整數關卡，創見（2451）、晶豪科（3006）等也遭賣壓襲擊。

電信三雄中首家除息 遠傳除息秀股價走弱

遠傳電信（4904）今（8）日進行除息交易，為電信三雄中率先除息，中華電信將於9日接棒演出，遠傳每股配發3.809281元現金股利，除息參考價99.2元，但開盤股價走弱，跌幅逾6%。

ABF載板四雄回神逆襲 南電、景碩飆漲停

美股費半重挫逾4%、台積電（2330）ADR大跌，台股8日盤中劇烈震盪逾800點，45K關卡警報一度響起。危急時刻，ABF載板四雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）回神抗空，盤中合力貢獻大盤約60點漲點。其中，南電與景碩雙雙亮燈漲停，臻鼎也大漲逾5%，成為多頭最強撐盤主力和吸金焦點。

處置中的聯電除息秀搶眼 一開盤秒填息

聯電遭證交所列入處置股，處置期間自7月2日起至7月15日止，8日除息，每股配發2.60808262元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，盤中雖曾一度翻黑，但隨後再拉升翻紅，除息秀搶眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。