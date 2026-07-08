處置中的聯電除息秀搶眼 一開盤秒填息

聯電遭證交所列入處置股，處置期間自7月2日起至7月15日止，8日除息，每股配發2.60808262元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，盤中雖曾一度翻黑，但隨後再拉升翻紅，除息秀搶眼。

聯電處置期間自7月2日起至7月15日止；處置措施包括，交易改以人工管制之撮合終端機執行，約每5分鐘撮合一次；若投資人每日委託買賣數量單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，券商將採取全額預收款券（即預收全部買進價金或賣出證券）；此外，信用交易部分也應收足融資自備款或融券保證金。

聯電每股配發2.60808262元現金股利，合計將發出327.04億元的現金股利，股息預計7月30日發放；8日除息，除息參考價152.5元，早盤以156元開出，一開盤就秒填息，填息後一度再拉升至157元，但早盤也曾一度翻黑下滑至149元， 隨後再拉升回到紅盤。

聯電6月合併營收231.25億元，為44個月來高點，月增0.79%，年增22.8%；第2季合併營收687.33億元，為近15季來新高，季增12.6%，年增16.97%；累計上半年合併營收1,297.7億元，年增11.28%。

聯電先前在法說會時預估，第2季晶圓出貨量將季增7%至9%，平均美元售價（ASP）小幅成長1%至3%，毛利率持穩約30%，產能利用率將提高至超過80%。