台積電目標價小摩喊3,100 預計明年起大幅擴產

儘管7月來外資法人對台積電（2330）賣多於買，但各大外資券商紛紛出報告力挺台積電。摩根大通（小摩）證券在最新釋出的個股報告中指出，基於反映台積電更強勁的獲利能力，上調2026-2028年每股稅後純益（EPS）各5%、10%、16%，給予「優於大盤」評級，目標價上調至3,100元，居外資圈第七高。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，過去三個月中，台積電股價表現落後台灣加權指數約8%，主要在於市場擔憂三件事，包括先進製程市占率流失、產能擴張上過於保守、供應鏈中其他漲價題材更具吸引力。

隨台積電法說會即將到來，哈戈谷在報告中寫道：「我們預期台積電會強力反擊市占流失疑慮，並明確展現2027至2029年大幅擴產的意圖。」

此外，短期毛利率可能維持強勁，預期可達逼近70%水準。

此外，哈戈谷更新資料中心AI營收預測，預計2024-2029年的年複合成長率高達69%，原先預估為 59%，而台積電官方指引為50%區間的中高段。預期AI 加速器仍將是台積電資料中心AI需求的主要成長引擎。

隨著台積電自今年年初以來在產能建設上轉趨積極，並持續加速N2與N3的擴產計劃，哈戈谷調高台積電資本支出預估值，預計2026、2027、2028年資本支出將分別達到580億、780億與840億美元。

而為應對前所未有的先進製程需求，哈戈谷預期台積電的N3產能在2026-2028年底，將分別達到每月16.7萬、21.3萬與24萬片晶圓；而在N2的擴產則非常激進，估計2028年底將達到每月17萬片，量產速度將超越以往任何製程節點，2029-2030年更將達到每月24-25萬片。

摩根士丹利證券（大摩）則預期台積電CoPoS技術量產時程可能提前到2028年，以滿足採用2奈米或以下先進製程的GPU或AI ASIC需求，特別是輝達下世代Feynman架構GPU，以應對英特爾EMIB-T的競爭。