台達電預期上季營收創新高

台達電（2308）雖然仍未公布6月營收，惟依4月及5月合計營收推估，預期第2季營收將超越去年第4季締造的1,616.13億元歷史新高紀錄，毛利率能否同步改寫新高，成為市場觀察指標。

台達電今年首季每股純益（EPS）達7.91元，毛利率站上37%，兩大財務數字均創新高，驚豔市場，其中，毛利率衝上37%，主要因為電動車客戶取消訂單的賠償款一次性收入，該筆收入約占營收0.7%，意外推升台達電毛利率攻頂。

在前一次法說會上，法人關注台達電今年毛利率是否優於去年，台達電董事長鄭平回應，今年首季台達電來自液冷系統營收占比9%，電源占比達30%，去年為23%，AI占比提高，整體毛利率應會優於去年，「但要再高？我認為已經滿高了。」如果扣除第1季毛利率表現，往前推三季台達電毛利率約落於34.5%-35.5%區間。

去年台達電來自液冷散熱成長快速，成為營收創新高一大動能，鄭平表示，液冷散熱（Sidecar）自2024年11月開始出貨，兩個月出貨達4,000萬美元，去年全年達16億美元。據傳台達電目前散熱訂單能見度已看到2027年，預估今年散熱事業年增幅仍達五成。法人看好，台達電受惠AI、資料中心等領域需求成長，營收及獲利維持成長趨勢，第2季營收將有兩位數成長。

台達電受惠AI需求提升，帶動AC／DC電源大幅成長外，雲端服務廠商客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，也將成為另一成長關鍵，液冷散熱維持成長趨勢。此外，燃料電池與固態變壓器，則成為長期成長動能。