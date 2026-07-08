台達電傳啟動第二波漲價 電源產品漲幅上看20%力保毛利率表現

市場傳出，因上游原料漲幅驚人，電源龍頭台達電已啟動第二波漲價，估計漲幅約5%到20%不等。無獨有偶，同屬輝達供應鏈、中國大陸電源龍頭麥格米特（MEGMEET），近日也對下游客戶發出漲價通知函，市場估計，全產品線漲價約10%-20%。

顯見在AI需求強勁帶動及上游原料漲價壓力下，兩岸電源龍頭打算透過漲價順勢反映成本，力保毛利率表現。

台達電昨（7）日不評論市場傳聞。據了解，由於台達電源類相關產品組合龐雜，漲價將與客戶雙方議定，沒有具體時間表，漲價幅度也依各產品線及客戶而定。

電源供應器主要上游原料包括銅價、鋁、主動元件如MOSFET、功率半導體及被動元件電阻、電容等漲幅驚人；其中，變壓器、PCB銅箔、線材所需的銅，因全球積極投入AI基礎建設等需求帶動，今年以來已上漲10%-20%，銅價約占材料成本逾二成，其他周邊零組件包含被動元件及半導體普遍漲幅都有10%至30％間。

市場人士說，上游原料漲聲一波接一波，電源供應器漲價並不意外，沒有漲價的廠商只是看何時宣布漲價而已。

針對漲價議題，光寶昨日回應，各家公司有不同的產品組合、成本與客戶結構，而不同產品及應用領域的條件不盡相同，將依據產品特性、成本結構及客戶需求等因素進行整體評估，並與客戶保持密切溝通，為客戶提供具競爭力的解決方案。

台達電董事長鄭平日前表示，因為缺料及AI成長快速，客戶希望趕快蓋廠，現在談的都是一年後的產能布局，包括美國、中國大陸，泰國及台灣都會擴產。