廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

廣達（2382）昨（7）日公布6月合併營收3,851億元，創下單月新高，推動第2季合併營收季增28.1%至1兆365億元，同創新高。法人指出，廣達今年下半年在Vera Rubin伺服器開始出貨推動下，營運動能有機會繳出優於上半年的成績單，帶動全年業績再締新猷。

廣達6月營收年增1.02倍，從出貨表現來看，廣達指出，6月筆電出貨量約450萬台、月成長29％、年減8％，AI伺服器出貨動能仍維持成長格局不變。

廣達累計今年第2季合併營收1兆365億元、季增28.1％、年增1.05倍，創單季新高。出貨表現部分，筆電單季出貨量約1,150萬台、季增15％、年減5％。

針對下半年筆電及AI伺服器出貨展望，廣達表示，筆電出貨動能受到零組件價格上漲，並將把漲幅反映到終端價格情況下，品牌端普遍預期將影響市場買氣，因此對於下半年筆電出貨動能抱持保守看法，此外，在AI伺服器出貨動能仍維持先前樂觀預期不變。

據了解，廣達目前仍持續衝刺GB300平台的AI伺服器出貨表現，預計本季可望逐步進入Vera Rubin伺服器量產，今年底前將開始貢獻業績，代表今年下半年營運除了既有的GB300之外，還將額外添增Vera Rubin挹注營運，因此法人看好，廣達今年下半年營運有望繳出優於上半年的成績單，推動全年業績再度改寫歷史新高。

廣達先前在法說會中指出，AI伺服器訂單動能已經放眼到2027年，且開始在規劃2028年新產能布局，預估2026年的AI伺服器營收成長力道可望維持三位數成長，同時通用型伺服器出貨亦將優於先前預期，達到雙位數成長。

不僅如此，廣達除了持續擴大L10伺服器布局之外，同時更鎖定營收規模更高的L11、L12等AI伺服器出貨動能。

業界指出，跨入到L12市場後，ODM廠必須具備資料中心系統級整合解決方案，當中需要運算、網通、散熱、電源等零組件整合能力，廣達早已在伺服器市場耕耘已久，且當前已拿下大多CSP大廠的AI伺服器專案，未來有望同步受惠。