中美晶上半年營收405億 歷年同期次高 環球晶Q2營收明顯回溫

中美晶(5483)今日公告6月合併營收達77.1億元，月增率14.80%，年增率7.61%；第2季合併營收211.2億元，季增約9%，年增率4.4%。中美上半年營收達405億元，突破400億元大關，為歷年同期次高，第2季營收及6月營收也同創歷年同期新高，。反映集團多年來於關鍵產業之策略布局持續發揮綜效顯現。

中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日也公告6月合併營收達56.2億元，月增率16.2%，年減率1.6%；第2季合併營收達152.1億元，季增長8.8%，年減約5%；上半年合併營收為292億元，去減7.6%。

環球晶表示，第2季營收較第1季明顯回升，顯示在半導體產業景氣回溫及高階應用需求支撐下，營運動能逐步改善，並為下半年表現奠定穩健基礎。

環球晶指出，2026年上半年全球半導體產業呈現不均衡但持續向上復甦態勢，除 AI 與先進製程需求維持強勁外，車用、工業、能源管理等成熟製程應用亦逐步回溫，使整體半導體晶圓需求結構更趨平衡。

環球晶上半年營收受惠於AI、高速運算及先進製程應用帶動， 12 吋矽晶圓需求維持熱絡，SOI、GaN 等高階與特殊產品需求能見度明朗；產能利用方面，除新擴產線仍處於積極送樣和驗證階段外，12吋既有產能利用率達到滿載，8吋產品線也維持高稼動，並可望逐步滲透至6吋產品，反映客戶歷經一段時間的庫存調整後，產業已逐漸出現改善跡象。

至於再生能源部分，中美表示，受惠於全球能源轉型及 AI、低軌衛星等新興應用快速發展，再生能源需求持續成長。隨著歐美日推動能源自主與供應鏈在地化，台灣憑藉產業聚落與製造優勢，持續受益於全球供應鏈重組帶來的市場機會。

中美晶今日也同步公司關係企業關台特化上半年合併營收達17.5億元，年增262.8%，成長動能主要來自台特化本業與子公司弘潔科技雙引擎並進。受惠AI應用帶動先進製程需求成長，矽乙烷（Disilane）、無水氟化氫（AHF）等關鍵特氣產品持續放量，且子公司弘潔科技的超高潔淨清洗與超精密塗布服務需求同步增溫，推升整體營運表現。

另一關係企業宏捷科上半年營收達25.2億元，年增44.4%，隨5G、WiFi 7應用推升高階砷化鎵（GaAs）晶圓代工需求下，布局高速光通訊（VCSEL Datacom）、高空平台系統（HAPS）太陽能等高附加價值應用。

朋程上半年營收達40.7億元，年減4.9%，除深化車用市場外，也切入工規市場如高壓直流電（HVDC）、AI伺服器、太陽能及機器人等高成長領域，開發高效能電源產品。