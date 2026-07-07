十銓6月營收30.18億元 歷年同期及上半年營收同創新高

十銓科技（4967）公布 2026 年 6 月合併營收為新台幣 30.18 億元，較上月成長 18.09%、較去年同期成長 35.00%，創下歷年同月新高；累計今年 1 至 6 月合併營收達 166.33 億元，較去年同期成長 67.74%，同步改寫歷年同期新高紀錄，主要受惠於工控與 SI（系統整合）市場接單動能穩健成長，並反映公司優化產品組合及拓展 B2B 利基市場的策略效益正逐步顯現。面對快速變化的市場需求，十銓積極深化營運轉型、推進企業級與工控業務版圖，整體營運維持健康成長軌道，對下半年營運表現審慎樂觀看待。

近來全球消費性電子產品迎來全線漲價潮，自今年初起多家 PC 品牌陸續調升產品售價以因應高漲的零件採購成本，科技巨頭蘋果亦跟進宣布調漲多項產品售價，揭示記憶體供應瓶頸效應已向終端市場傳導。根據研調機構 TrendForce 最新報告，2026 年第三季整體 DRAM 市場持續極度緊缺，合約價預估將季增13%–18%，NAND Flash主要需求則由AI推論與大型資料中心建置支撐，預估合約價將季增10–15%，顯示記憶體市場供給緊繃情況仍甚為嚴峻。

隨著全球 CSP 持續擴建 AI 基礎建設帶動強勁記憶體需求，預期下半年供需缺口將進一步擴大，並逐步延伸至近年快速發展的邊緣運算應用領域，十銓憑藉與全球各大原廠長期的戰略合作關係取得穩定料源供應，優先滿足長期合作的工控 IPC、SI 及通路客戶需求，亦強化公司整體獲利韌性。

展望未來，十銓表示將繼續優化營運體質、精進產品組合與獲利結構，在擴大全球品牌通路市占率的同時，積極提升企業級、工業應用等高毛利產品出貨比重，並強化B2B技術服務能力及供貨穩定度優勢，深耕 AI、邊緣運算、AIoT、資安等高附加價值應用市場，以奠定公司營運長期穩健的成長基石。