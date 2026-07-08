玉晶光6月合併營收月增6.7% 搶進CPO

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日公布6月合併營收17.39億元，月增6.77%，年增4.51%，為同期新高。

其中，玉晶光第2季營收56.82億元，季減7.4%，年增18.9%，同步改寫同期新高。累計今年上半年營收118.22億元，年增17.17%。玉晶光昨天股價收609元，下滑44元，外資反手買超。

展望本季，玉晶光表示，第3季為傳統旺季，雖然市場有客戶手機漲價的疑慮恐影響銷售，惟以目前預估需求觀察，影響不大，但未來實際出貨仍端看客戶實際拉貨為準。玉晶光為高含金量的蘋概股，蘋果公司日前以記憶體晶片成本飆升為由，調高iPad和MacBook等產品的價格，預期9月亮相的iPhone 18也將跟進漲價。外界憂心，蘋果漲價恐影響相關供應鏈後市營運。

此外，有關CPO新產品送樣給客戶進度，玉晶光表示，還要一、二個月才會知道下游相關測試進度。玉晶光董事長陳天慶日前表示，V溝、稜鏡及插芯已於5月底送樣，未來CPO的資本支出會愈來愈大。