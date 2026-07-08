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聯強6月合併營收月增12.7% 受惠 AI 熱

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯強（2347）受惠AI基礎建設、企業數位轉型及半導體需求持續增溫，帶動今年6月合併營收衝上764.18億元，月增12.7%、年增135.8%，創歷史新高，且第2季、上半年業績亦登頂。

聯強今年第2季營收2,013.14億元，季增59.3%、年增115.7%，單季營收首度突破2,000億大關，創單季新高；累計聯強今年上半年營收3,276.72億元，年增77.4%，亦登頂。

聯強表示，6月營收成長主要受惠AI基礎建設、企業數位轉型及半導體需求持續增溫。商用加值、半導體、資訊消費及通訊業務分別年增137%、227%、37%及65%。其中，半導體、資訊消費及通訊業務年增率均高於第2季平均，顯示主要業務成長動能於季末持續升溫。

聯強 營收 半導體

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