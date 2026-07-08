研華6月營收月增30.9% 宸曜增1.1%

工業電腦（IPC）族群今年需求強勁，研華（2395）、宸曜今年6月營收皆創新高紀錄，其中，研華單月營收101.23億元，月增30.9%、年增73.4%，且第2季、上半年業績亦登頂。

研華今年第2季營收261.27億元，季增28.2%、年增46.5%；累計研華今年上半年營收465.12億元，年增32.2%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，近期雖面臨供應鏈緊俏及原物料成本波動等挑戰，然受惠於邊緣AI應用需求加速落地，客戶下單動能持續強勁。由接單出貨比（Book-to-Bill Ratio）觀察，公司整體及三大區域B/B值皆維持高檔水位，反映主要市場終端需求動能穩健，整體營運展望樂觀。

宸曜6月營收2.23億元，月增1.1%、年增39.4%，創單月新高；宸曜今年第2季營收6.24億元，季增21.9%、年增48.9%，改寫新猷；累計今年上半年營收11.36億元，年增35.6%，亦登頂。

宸曜6月營收表現主要受惠Edge AI相關專案持續推進與出貨。在市場表現方面，宸曜科技副總經理藍林忠表示，目前歐洲、亞洲及北美三大市場皆維持穩健成長動能，受惠於邊緣AI、自主移動系統及智慧自動化等應用需求持續擴大，各區域接單與出貨表現穩定。