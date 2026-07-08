智原6月合併營收月增52% 雅特力增20%

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）6月與第2季營收雙創新高，上半年營收更逼近去年全年業績表現，展現強勁成長動能。智原6月營收也大增逾五成，為同期新高。

雅特力以32位元MCU為業務主力，6月合併營收3.7億元，連四個月刷新紀錄，月增20％，年增1.14倍，第2季合併營收9.6億元，季增47％，年增1.02倍，連兩季攀新高，帶動上半年合併營收16.2億元，年增90％，為同期新高，逼近去年全年營收16.66億元。

雅特力表示，受惠客戶需求穩健回升、重點應用項目持續推進，以及主要產品線出貨動能增強的三大引擎驅動。雅特力對於下半年市場需求及中長期發展維持樂觀態度，強調目前下半年訂單能見度逐步向年底延伸。

智原（3035）6月合併營收14.16億元，月增52.4％、年增26.5％，是近13個月高點。第2季合併營收33.13億元，季增28％、年減26.5％，為近四季新高，累計上半年合併營收59.02億元，年減50.6％。