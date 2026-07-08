旺宏6月單月營收月增11% 華邦電6月合併營收月增3%

記憶體廠旺宏（2337）受惠記憶體需求暢旺、加上漲價效益發酵，昨（7）日公告6月營收69.56億元，月增11.2%，年增2.16倍，改寫新猷。

旺宏第2季合併營收191.25億元，季增82.6%，年增1.81倍；上半年累計營收295.93億元，年增128.8%。單月及第2季營收均創新高，上半年也是同期最佳。

針對市況，董事長吳敏求先前表示，NOR Flash與NAND價格今年下半年仍有續揚空間，且毛利率進一步改善，目前產能已被訂單填滿，預計下半年產能利用率可望達滿載。

在價格趨勢方面，吳敏求指出，現階段NOR Flash與SLC NAND已啟動調漲，並改採月度協商定價機制，以因應市場變化，且直言，在供給仍受限、需求持續釋出下，價格具備上行動能，看好下半年仍將維持調升趨勢。

華邦電6月合併營收205.97億元，月增約3%，年增1.89倍，改寫新高；第2季合併營收598.43億元，季增56.45%，年增184.7%；上半年累計營收980.96億元，年增139.2%。隨著記憶體價格持續上漲，華邦電6月、第2季營收均寫下新高，上半年也是同期最佳。

在技術與產品布局上，吳敏求強調，旺宏當前主力仍為19奈米2D NAND與96層3D NAND，其中96層產品已穩定量產，192層技術接近完成，300層以上則持續研發，現階段策略將聚焦eMMC與低密度NAND產品，優先兼顧產能擴充與獲利表現。