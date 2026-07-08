勤誠業績 6月、第2季雙高

AI機殼龍頭廠勤誠（8210）昨（7）日公告6月營收32.37億元，月增28.6%、年增98%，創單月新高，主要受惠客戶拉貨動能強勁。

勤誠第2季營收達78.2億元，季增10%、年增43.7%，單季營收同步改寫新猷；累計今年上半年合併營收149.3億元，年增幅55.6%。勤誠表示，在AI應用全面擴散的驅動下，資料中心基礎設施建置需求持續升溫。

勤誠指出，目前公司不僅在新舊專案的交替及量產步調上銜接順暢，經營團隊也正嚴密控管備料精準度並靈活調配產能，隨著下半年步入傳統旺季，相關的生產規模效益預計將進一步釋放，為整體營運帶來豐沛的成長動能。

根據研調機構TrendForce預估，2026年全球伺服器出貨量有望創下歷史新高，並突破2,104萬台，約年增43.3%。其中，AI伺服器今年出貨量預估達273.9萬台，2027年更上看327.5萬台，整體AI伺服器市場在2023至2029年間的年複合成長率（CAGR）超過25%。

勤誠認為，AI浪潮不僅確保伺服器專案的高度延續性與迭代升級，AI機種的熱銷亦發揮外溢效應，帶動通用型伺服器的更新需求，使整體市場呈現榮景。

勤誠表示，為精準捕捉各大雲端服務供應商（CSP）持續擴張的AI資本支出商機，勤誠正積極深化與全球主流晶片大廠及核心客戶的合作，針對新世代高階AI運算平台展開機構件的聯合開發，持續墊高技術壁壘。

據了解，勤誠目前建置中的美國與馬來西亞兩大新廠，未來都將有高達七成產能支援機櫃生產，且內部正計劃增設越南廠，藉此分散地緣政治風險，滿足客戶需求。

法人看好，勤誠為全球伺服器機殼龍頭，受惠主要雲端客戶在GB200與新一代GB300專案持續深耕，勤誠高階AI機櫃與機殼出貨供不應求。法人樂觀預估，隨著新客戶與新專案在2026年放量，勤誠全年營收看增，EPS有望挑戰50元大關，基本面成長趨勢強勁。