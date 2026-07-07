廣達營收／6月3,851億元、第2季1.03兆元創新高 AI 商機持續加持

廣達（2382）7日公告6月合併營收達3,851億元、月成長23.7％，寫下單月歷史新高，相較去年同期增加102.9％，從出貨表現來看，廣達指出，6月筆電出貨量約達450萬台、月成長29％、年減8％，AI伺服器出貨動能仍維持成長格局不變。

累計今年第2季合併營收為1兆365億元、季成長28.1％、年成長105.6％，創單季歷史新高。出貨表現部分，筆電單季出貨量約為1,150萬台、季成長15％、年減5％。

針對下半年筆電及AI伺服器出貨展望，廣達表示，筆電出貨動能受到零組件價格上調，並將會把漲幅反映到終端價格情況下，品牌端普遍預期將影響市場買氣，因此對於下半年筆電出貨動能抱持保守看法，另外在AI伺服器出貨動能仍維持先前樂觀預期不變。