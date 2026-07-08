散熱三雄6月營收靚 健策創紀錄

國內AI散熱三雄健策（3653）、奇鋐與雙鴻昨（7）日陸續公告6月營收，受惠AI需求暢旺，各家業者上月業績均開出比去年同期更好的成績單；其中，健策6月營收創歷史新高，奇鋐創歷史次高，雙鴻雖營收月減，但仍創同期新高。

健策6月營收26.5億元，月增14.5%、年增57.6%，單月營收創歷史新高；累計上半年營收125.79億元，年增26.6%，亦創同期新高。健策指出，6月業績攻頂主要來自客戶端需求成長，推升營收較去年同期激增逾五成。

健策目前正積極展開擴產計畫，旗下大園新廠近期已完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，今年與明年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

在資本支出方面，健策去年約5至7億元，今年因新廠房動工建設，資本支出將拉高到20至30億元，未來新廠房全數落成後，健策接單競爭力將進一步升級。

奇鋐6月營收176.18億元，月增11%、年增66.1%，單月營收創歷史次高，累計上半年營收981.58億元，年增85.5%，不僅創同期新高，且距千億元大關只差一步。

奇鋐預計今年水冷板月產能將擴大至100萬組，擴產幅度年增五倍，分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位，機箱則從原先40萬單位，擴大至60萬單位，凸顯在手訂單能見度相當高。

雙鴻6月營收27.18億元，月減13.4%、年增62.1%，累計上半年營收172.48億元，年增77.3%，創同期新高。雙鴻正在泰國、廣州兩地同步擴產，品項涵蓋水冷板、分歧管、均熱片等。

展望未來，雙鴻董事長林育申曾指出，公司今年營運將逐季走升，下半年優於上半年、全年優於去年，明年還會持續成長。