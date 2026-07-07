快訊

殺出重圍 台指期夜盤上半場反彈逾百點

專訪／「玉女掌門人」升格當外婆 16年婚倒吃甘蔗5字心法曝

國泰投信總經理張雍川「督導不周」請辭 董監事名單也異動

聽新聞
0:00 / 0:00

東元營收／第2季165億元、季增16.8% 創近19年單季新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元集團。圖／公司提供
東元集團。圖／公司提供

東元（1504）7日公告6月合併營收52.77億元，月減7.18%，年增0.14%；受惠強韌電網與全球AI資料中心基建需求拉貨，第2季合併營收165.89億元，季增16.84%、年增7.95%，單季營收創下2007年第4季以來新高紀錄，累計上半年合併營收307.87億元，年增5.92%。

董事長利明献日前表示，大型雲端服務供應商持續投資AI基建，美國業務下半年增溫，今年電力能源事業群業績比重有望達到30%。公司目前積極由傳統機電廠轉型為電力能源服務商，鎖定全球指標性頂級科技巨頭供應鏈，力爭成為全球第一階（Tier 1）供應商。

展望後市，法人看好全球AI資料中心引爆電力吃緊商機，東元近期除攜手台廠投資澳洲5.48MWp／11MWh光儲案場擴大綠能版圖，隨著跨國合作深化，電力能源事業群的AI資料中心比重目標衝五成，可望帶動集團年營收在二至三年內突破千億元大關。

東元 營收 科技

延伸閱讀

勤誠營收／6月32.4億元、年增98% 創單月新高

展碁國際營收／第2季95.9億元、年增49.6% 再創單季新高

聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

雷笛克營收／6月1.23億元創近18個月單月新高 第2季同創11年同期次高

相關新聞

廣達營收／6月3,851億元、第2季1.03兆元創新高 AI 商機持續加持

廣達（2382）7日公告6月合併營收達3,851億元、月成長23.7％，寫下單月歷史新高，相較去年同期增加102.9％，從出貨表現來看，廣達指出，6月筆電出貨量約達450萬台、月成長29％、年減8％，AI伺服器出貨動能仍維持成長格局不變。

東元營收／第2季165億元、季增16.8% 創近19年單季新高

東元（1504）7日公告6月合併營收52.77億元，月減7.18%，年增0.14%；受惠強韌電網與全球AI資料中心基建需求拉貨，第2季合併營收165.89億元，季增16.84%、年增7.95%，單季營收創下2007年第4季以來新高紀錄，累計上半年合併營收307.87億元，年增5.92%。

富采處分環宇私募4,000張 處分利益18.76億元…預計第2、3季認列

富采（3714）7日代子公司亮采投資公告處分環宇-KY（4991）私募普通股，於5月12日至7月7日期間，以每股平均價格504.11元，已完成處分4,000張股票，交易總金額約20.16億元，處分總利益約18.76億元。

記憶體好旺！旺宏上半年營收295.93億元 超越去年全年

旺宏（2337）今日公布6月合併營收69.56億元，月增11.2%、年增216.09%，連續七個月成長，且連三個月創單月新高；第2季營收191.25億元，季增82.7%、年增181.3%，創單季歷史新高；累計上半年營收達295.93億元，年增128.76%，不僅創同期新高，更提前超越去年全年的288.8億元。

聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

聯強（2347）7日公布2026年6月合併營收764億元，年增135%，續創單月歷史新高。帶動第2季合併營收首度突破2,000億元，達2,013億元，年增116%、季增59%，刷新公司單季營收紀錄。累計上半年合併營收3,277億元，年增77%，改寫公司歷來半年度營收紀錄。

力成營收／6月76.2億元、年增21.7% 第2季231億元、季增8.5%

封測廠力成（6239）7日公布6月合併營收76.23億元，月減約3.72%、年增21.71%；第2季營收231.15億元，季增8.45%，年增28%。累計上半年營收444.3億元，年增32.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。