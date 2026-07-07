東元營收／第2季165億元、季增16.8% 創近19年單季新高

廣達（2382）7日公告6月合併營收達3,851億元、月成長23.7％，寫下單月歷史新高，相較去年同期增加102.9％，從出貨表現來看，廣達指出，6月筆電出貨量約達450萬台、月成長29％、年減8％，AI伺服器出貨動能仍維持成長格局不變。

2026-07-07 20:06