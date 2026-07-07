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東元營收／第2季165億元、季增16.8% 創近19年單季新高
東元（1504）7日公告6月合併營收52.77億元，月減7.18%，年增0.14%；受惠強韌電網與全球AI資料中心基建需求拉貨，第2季合併營收165.89億元，季增16.84%、年增7.95%，單季營收創下2007年第4季以來新高紀錄，累計上半年合併營收307.87億元，年增5.92%。
董事長利明献日前表示，大型雲端服務供應商持續投資AI基建，美國業務下半年增溫，今年電力能源事業群業績比重有望達到30%。公司目前積極由傳統機電廠轉型為電力能源服務商，鎖定全球指標性頂級科技巨頭供應鏈，力爭成為全球第一階（Tier 1）供應商。
展望後市，法人看好全球AI資料中心引爆電力吃緊商機，東元近期除攜手台廠投資澳洲5.48MWp／11MWh光儲案場擴大綠能版圖，隨著跨國合作深化，電力能源事業群的AI資料中心比重目標衝五成，可望帶動集團年營收在二至三年內突破千億元大關。
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