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記憶體好旺！旺宏上半年營收295.93億元 超越去年全年
旺宏（2337）今日公布6月合併營收69.56億元，月增11.2%、年增216.09%，連續七個月成長，且連三個月創單月新高；第2季營收191.25億元，季增82.7%、年增181.3%，創單季歷史新高；累計上半年營收達295.93億元，年增128.76%，不僅創同期新高，更提前超越去年全年的288.8億元。
旺宏表示，6月營收大幅成長主要受惠市場需求增加，帶動產品出貨升溫。先前董事長吳敏求在法說會上表示，NAND Flash市場供給缺口仍非常大，公司將持續調漲NOR Flash、SLC NAND價格，並採月度議價模式，預期今年營運將呈現「一季比一季好」。
旺宏受惠記憶體缺貨漲價與庫存去化效益帶動，第1季營運已順利轉盈，終結連續十季虧損，毛利率達到40.8%，營益率由負轉為正、衝上18.5%，稅後純益17.79億元，每股純益0.9元。
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