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聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）7日公布2026年6月合併營收764億元，年增135%，續創單月歷史新高。帶動第2季合併營收首度突破2,000億元，達2,013億元，年增116%、季增59%，刷新公司單季營收紀錄。累計上半年合併營收3,277億元，年增77%，改寫公司歷來半年度營收紀錄。

6月營收成長主要受惠於AI基礎建設、企業數位轉型及半導體需求持續增溫。商用加值、半導體、資訊消費及通訊業務分別年增137%、227%、37%及65%。其中，半導體、資訊消費及通訊業務年增率均高於第2季平均，顯示主要業務成長動能於季末持續升溫。

第2季商用加值及半導體業務分別年增152%及164%，持續維持三位數成長；資訊消費及通訊業務亦分別成長19%及46%。累計上半年，商用加值業務年增110%，半導體業務年增101%，資訊消費業務年增15%，通訊業務年增33%。

商用加值與半導體兩大業務上半年合計營收達2,595億元，占營收約78%；第2季占比更首度突破80%，成為推升營收創高的主要動能，也反映公司營收結構持續朝企業級及半導體業務發展。

區域市場方面，大陸及台灣持續領先成長。大陸市場6月、第2季及上半年營收分別年增110%、131%及98%；台灣市場則分別成長146%、111%及98%，雙雙受惠商用資訊及半導體需求持續擴大。印尼市場延續穩健成長，第2季及上半年分別成長29%及26%；澳洲市場分別成長5%及8%；香港市場分別成長5%及2%，各主要市場均維持正向發展。

聯強表示，公司將持續深化商用加值及半導體業務布局，發揮亞太供應鏈平台優勢，掌握企業數位轉型及AI應用擴展帶來的成長機會。

展望下半年，隨著企業資訊設備升級、AI基礎建設持續推進及傳統科技旺季到來，商用加值及半導體業務可望持續支撐整體營運穩健成長。

半導體 聯強 營收

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