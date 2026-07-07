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力成營收／6月76.2億元、年增21.7% 第2季231億元、季增8.5%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

封測力成（6239）7日公布6月合併營收76.23億元，月減約3.72%、年增21.71%；第2季營收231.15億元，季增8.45%，年增28%。累計上半年營收444.3億元，年增32.4%。

從第2季單月表現來看，力成4月營收約75.75億元，5月拉高至79.18億元，6月雖較5月回落，但仍維持在76億元以上，單季營收明顯高於第1季水準。5月營收曾改寫歷史次高，6月則延續年增雙位數走勢，顯示封測需求仍維持高檔。

力成先前法說會指出，今年業績逐季增溫，全年營收力拚高個位數至雙位數成長，並將今年資本支出由原先約400億元上修至500億元，以因應AI、HPC與先進封測需求。

市場後續觀察重點，將放在第2季營收放大後，毛利率是否同步改善。力成今年受惠記憶體復甦、AI與HPC相關封測需求增溫，加上產品組合轉佳與價格調整，有助支撐營運表現；但新台幣匯率、電價與人事成本仍是獲利端變數。第2季營收季增近一成後，月底法說會對下半年需求、先進封裝進度與資本支出執行情況的說法，將成為市場下一步關注焦點。

營收 封測 力成

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