華邦電旺宏6月營收創歷史新高 十銓歷年同期新高
記憶體製造廠華邦電、旺宏及記憶體模組廠十銓6月營收同步攀高，華邦電和旺宏6月營收創歷史新高，十銓6月營收為歷年同期新高。
華邦電自結6月營收205.97億元，月增2.98%，年增189.88%。華邦電表示，6月營收創高主要是受市場供需影響。
華邦電第2季營收598.43億元，創下單季歷史新高，季增56.44%。累計上半年營收980.96億元，已超越去年總營收894.06億元，年增139.2%。
旺宏自結6月營收69.56億元，月增11.2%，年增216.09%。旺宏指出，6月營收創高主要是受市場需求增加影響。
旺宏第2季營收191.25億元，創單季歷史新高，季增82.68%。累計上半年營收295.93億元，已超越去年總營收288.8億元，年增128.76%。
十銓自結6月營收30.18億元，月增18.09%，年增35%。十銓表示，工控與系統整合市場接單動能穩健成長，加上優化產品組合及拓展利基市場策略效益逐步顯現，是驅動6月營收成長主要動能。
十銓第2季營收75.88億元，季減16.1%。累計上半年營收166.33億元，較去年同期增加67.74%。十銓指出，整體營運維持健康成長軌道，下半年營運展望審慎樂觀。
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