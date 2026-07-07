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泰鼎營收／6月10.2億元、月增3.4% 創近十六個月新高
台商泰國PCB大廠泰鼎-KY（4927）7日公布 6 月營收，達 10.28 億元，月成長 3.44%，較去年同期成長 10.3%，創近十六個月高，受匯率干擾與市場結構調整，泰鼎累計前六月營收為 57 億元，年減5.4%。
泰鼎2024年11月已宣布，公司重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值，有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。
依據當時說明，泰鼎將出資1,530萬泰銖，持有ISU-APEX的15%股權；梨樹飛達出資8,670萬泰銖，持有ISU-APEX的85%股權。作為泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約100萬平方公尺的最大月產能，憑藉深耕泰國超過20年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。
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