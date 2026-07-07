快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

泰鼎營收／6月10.2億元、月增3.4% 創近十六個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台商泰國PCB大廠泰鼎-KY（4927）7日公布 6 月營收，達 10.28 億元，月成長 3.44%，較去年同期成長 10.3%，創近十六個月高，受匯率干擾與市場結構調整，泰鼎累計前六月營收為 57 億元，年減5.4%。

泰鼎2024年11月已宣布，公司重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值，有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。

依據當時說明，泰鼎將出資1,530萬泰銖，持有ISU-APEX的15%股權；梨樹飛達出資8,670萬泰銖，持有ISU-APEX的85%股權。作為泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約100萬平方公尺的最大月產能，憑藉深耕泰國超過20年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。

泰鼎 營收 印刷電路板

延伸閱讀

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

AI助攻 臻鼎-KY、華通上半年營收創高

華通營收／6月69.15億元、月增2.3% 近三個月新高

鮮活果汁營收／6月5.7億元、年增52.2％創同期新高 上半年26.4億元

相關新聞

聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

聯強（2347）7日公布2026年6月合併營收764億元，年增135%，續創單月歷史新高。帶動第2季合併營收首度突破2,000億元，達2,013億元，年增116%、季增59%，刷新公司單季營收紀錄。累計上半年合併營收3,277億元，年增77%，改寫公司歷來半年度營收紀錄。

力成營收／6月76.2億元、年增21.7% 第2季231億元、季增8.5%

封測廠力成（6239）7日公布6月合併營收76.23億元，月減約3.72%、年增21.71%；第2季營收231.15億元，季增8.45%，年增28%。累計上半年營收444.3億元，年增32.4%。

泰鼎營收／6月10.2億元、月增3.4% 創近十六個月新高

台商泰國PCB大廠泰鼎-KY（4927）7日公布 6 月營收，達 10.28 億元，月成長 3.44%，較去年同期成長 10.3%，創近十六個月高，受匯率干擾與市場結構調整，泰鼎累計前六月營收為 57 億元，年減5.4%。

外資驚爆台積電神祕武器 將提前上陣決戰英特爾

基於應對英特爾（Intel）EMIB-T 的競爭，摩根士丹利（大摩）證券指出，台積電（2330）的 CoPoS 技術量產時程有可能會提前到2028年，以期滿足採用2奈米或以下先進製程的 GPU 或 AI ASIC 需求，特別是輝達（NVIDIA）下世代 Feynman 架構 GPU。

十銓營收／6月30.18億元、年增35% 同月及上半年同創新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）7日公告今年6月合併營收為30.18億元，較上月成長18.09%、較去年同期成長35.00%，創下歷年同月新高；累計上半年合併營收達166.33億元，年成長67.74%，同步改寫歷年同期新高紀錄。公司表示，主要受惠於工控與 SI（系統整合）市場接單動能穩健成長，並反映公司優化產品組合及拓展B2B利基市場的策略效益正逐步顯現。

玉晶光營收／6月17.3億元、月增6.7% 創同期新高

光學鏡頭廠玉晶光（3406）7日公布6月合併營收17.39億元，月增6.7%，年增4.5%，為同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。