十銓營收／6月30.18億元、年增35% 同月及上半年同創新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）7日公告今年6月合併營收為30.18億元，較上月成長18.09%、較去年同期成長35.00%，創下歷年同月新高；累計上半年合併營收達166.33億元，年成長67.74%，同步改寫歷年同期新高紀錄。公司表示，主要受惠於工控與 SI（系統整合）市場接單動能穩健成長，並反映公司優化產品組合及拓展B2B利基市場的策略效益正逐步顯現。

十銓指出，近來全球消費性電子產品迎來全線漲價潮，自今年初起多家PC品牌陸續調升產品售價以因應高漲的零件採購成本，科技巨頭蘋果亦跟進宣布調漲多項產品售價，揭示記憶體供應瓶頸效應已向終端市場傳導。根據研調機構TrendForce最新報告，2026年第3季整體DRAM市場持續極度緊缺，合約價預估將季增13%–18%，NAND Flash主要需求則由AI推論與大型資料中心建置支撐，預估合約價將季增10–15%，顯示記憶體市場供給緊繃情況仍甚為嚴峻。

隨著全球CSP持續擴建AI基礎建設帶動強勁記憶體需求，預期下半年供需缺口將進一步擴大，並逐步延伸至近年快速發展的邊緣運算應用領域，十銓憑藉與全球各大原廠長期的戰略合作關係取得穩定料源供應，優先滿足長期合作的工控IPC、SI及通路客戶需求，亦強化公司整體獲利韌性。

展望未來，在記憶體長期供不應求的大環境下，十銓強調，公司將繼續優化營運體質、精進產品組合與獲利結構，在擴大全球品牌通路市占率的同時，積極提升企業級、工業應用等高毛利產品出貨比重，並強化B2B技術服務能力及供貨穩定度優勢，深耕AI、邊緣運算、AIoT、資安等高附加價值應用市場，以奠定公司營運長期穩健的成長基石。