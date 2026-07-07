快訊

長榮爆內線交易…檢調懷疑張國華布下金融陷阱 三弟張國政慘被「割韭菜」

請粉絲吃海底撈花了80萬？李多慧露面全說了

決戰英特爾！外資驚爆台積電神祕武器 將在2028年提前上陣

聽新聞
0:00 / 0:00

十銓營收／6月30.18億元、年增35% 同月及上半年同創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）7日公告今年6月合併營收為30.18億元，較上月成長18.09%、較去年同期成長35.00%，創下歷年同月新高；累計上半年合併營收達166.33億元，年成長67.74%，同步改寫歷年同期新高紀錄。公司表示，主要受惠於工控與 SI（系統整合）市場接單動能穩健成長，並反映公司優化產品組合及拓展B2B利基市場的策略效益正逐步顯現。

十銓指出，近來全球消費性電子產品迎來全線漲價潮，自今年初起多家PC品牌陸續調升產品售價以因應高漲的零件採購成本，科技巨頭蘋果亦跟進宣布調漲多項產品售價，揭示記憶體供應瓶頸效應已向終端市場傳導。根據研調機構TrendForce最新報告，2026年第3季整體DRAM市場持續極度緊缺，合約價預估將季增13%–18%，NAND Flash主要需求則由AI推論與大型資料中心建置支撐，預估合約價將季增10–15%，顯示記憶體市場供給緊繃情況仍甚為嚴峻。

隨著全球CSP持續擴建AI基礎建設帶動強勁記憶體需求，預期下半年供需缺口將進一步擴大，並逐步延伸至近年快速發展的邊緣運算應用領域，十銓憑藉與全球各大原廠長期的戰略合作關係取得穩定料源供應，優先滿足長期合作的工控IPC、SI及通路客戶需求，亦強化公司整體獲利韌性。

展望未來，在記憶體長期供不應求的大環境下，十銓強調，公司將繼續優化營運體質、精進產品組合與獲利結構，在擴大全球品牌通路市占率的同時，積極提升企業級、工業應用等高毛利產品出貨比重，並強化B2B技術服務能力及供貨穩定度優勢，深耕AI、邊緣運算、AIoT、資安等高附加價值應用市場，以奠定公司營運長期穩健的成長基石。

營收 十銓

延伸閱讀

威剛營收／上半年642億元、超越去年全年 6月連四月創高

十銓營收／6月站回30億元、年增35% 第2季年增逾6成

威剛董座陳立白：第3季DRAM續漲20%~30% NAND Flash漲35%~40%

臻鼎營收／6月170億元、再創同期新高 AI帶動下半年營運逐步升溫

相關新聞

聯強營收／6月764億元、年增135%續創新高 商用加值及半導體業務帶動

聯強（2347）7日公布2026年6月合併營收764億元，年增135%，續創單月歷史新高。帶動第2季合併營收首度突破2,000億元，達2,013億元，年增116%、季增59%，刷新公司單季營收紀錄。累計上半年合併營收3,277億元，年增77%，改寫公司歷來半年度營收紀錄。

力成營收／6月76.2億元、年增21.7% 第2季231億元、季增8.5%

封測廠力成（6239）7日公布6月合併營收76.23億元，月減約3.72%、年增21.71%；第2季營收231.15億元，季增8.45%，年增28%。累計上半年營收444.3億元，年增32.4%。

泰鼎營收／6月10.2億元、月增3.4% 創近十六個月新高

台商泰國PCB大廠泰鼎-KY（4927）7日公布 6 月營收，達 10.28 億元，月成長 3.44%，較去年同期成長 10.3%，創近十六個月高，受匯率干擾與市場結構調整，泰鼎累計前六月營收為 57 億元，年減5.4%。

外資驚爆台積電神祕武器 將提前上陣決戰英特爾

基於應對英特爾（Intel）EMIB-T 的競爭，摩根士丹利（大摩）證券指出，台積電（2330）的 CoPoS 技術量產時程有可能會提前到2028年，以期滿足採用2奈米或以下先進製程的 GPU 或 AI ASIC 需求，特別是輝達（NVIDIA）下世代 Feynman 架構 GPU。

十銓營收／6月30.18億元、年增35% 同月及上半年同創新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）7日公告今年6月合併營收為30.18億元，較上月成長18.09%、較去年同期成長35.00%，創下歷年同月新高；累計上半年合併營收達166.33億元，年成長67.74%，同步改寫歷年同期新高紀錄。公司表示，主要受惠於工控與 SI（系統整合）市場接單動能穩健成長，並反映公司優化產品組合及拓展B2B利基市場的策略效益正逐步顯現。

玉晶光營收／6月17.3億元、月增6.7% 創同期新高

光學鏡頭廠玉晶光（3406）7日公布6月合併營收17.39億元，月增6.7%，年增4.5%，為同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。