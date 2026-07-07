玉晶光營收／6月17.3億元、月增6.7% 創同期新高

AI伺服器機殼廠勤誠（8210）7日公告2026年6月合併營收達32.4億元，年增98%、月增28.6%，創單月歷史新高；累計第2季合併營收達78.2億元、季增10%，亦創下單季歷史新高；累計上半年合併營收達149.3億元，年增幅高達55.6%。勤誠表示，在 AI 應用全面擴散的驅動下，資料中心基礎設施建置需求持續升溫。目前公司不僅在新舊專案的交替及量產步調上銜接順暢，經營團隊也正嚴密控管備料精準度並靈活調配產能。隨著下半年步入傳統旺季，相關的生產規模效益預計將進一步釋放，為整體營運表現帶來豐沛的成長動能。

2026-07-07 15:08