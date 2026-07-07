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玉晶光營收／6月17.3億元、月增6.7% 創同期新高
玉晶光（3406）7日公布6月合併營收17.39億元，月增6.77%，年增4.51%，為同期新高。
其中，玉晶光第2季營收為56.82億元，季減7.4%，年增19.14%，同步改寫同期新高。累計今年上半年營收118.22億元，年增17.17%。
展望本季，玉晶光表示，第3季為傳統旺季，雖然市場有客戶手機漲價的疑慮恐影響銷售，但以目前預估的需求觀之，影響並沒有太大，但未來實際出貨仍端看客戶實際拉貨為準。
此外，有關CPO新產品送樣給客戶進度，玉晶光表示，還要一、二個月才會知道下游相關測試進度。
玉晶光為高含金量的蘋概股，蘋果公司日前以記憶體晶片成本飆升為由，調高iPad和MacBook等產品的價格。外界憂心，蘋果漲價恐影響相關供應鏈後市營運。
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