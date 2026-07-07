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展碁國際營收／第2季95.9億元、年增49.6% 再創單季新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）公布6月合併營收達34.6億元，月增12.4%，年增50.7%；累計第2季合併自結營收達95.98億元，年增49.6%，創下單季歷史新高紀錄。累計前6個月合併自結營收達173.79億元，年增34.6%，營運表現亮眼，展現穩健成長動能。

展碁第2季營收表現主要受惠於企業換機潮延續與AI應用需求同步升溫，帶動桌上型電腦與筆記型電腦營收穩健成長。在零組件方面，記憶體與HDD則受DRAM、SSD報價走揚帶動，對獲利挹注顯著。專業繪圖卡與工作站出貨顯著升溫，成為推升營收的重要動能。

此外，展碁積極布局的軟體訂閱業務成效持續發酵，在企業數位轉型與資安防護的剛性需求帶動下，軟體與雲端業務同步走強，為公司奠定長期且穩定的收益基礎。

在策略布局方面，展碁持續深化「夥伴經濟（Partner Economy）」發展模式，並積極拓展海外市場、擴大全球營運版圖，全面強化核心競爭力。展望下半年，隨著傳統電子產業旺季效應加持，整體出貨量可望維持穩健成長。

記憶體 營收 軟體

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