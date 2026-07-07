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健策6月營收26億元年增57% 歷史新高
均熱片大廠健策今天公布6月營收新台幣26.49億元，月增14.5%，年增57.64%，創單月營收歷史新高。
健策第2季營收72.74億元，季增37.1%，年增40.39%，同步改寫新高。累積上半年營收125.79億元，年增26.64%。
健策在公告中備註說明，6月營收創高，主因客戶端需求成長。
AI伺服器耗電量龐大，衍生散熱問題，輝達（NVIDIA）主導開始導入「微通道水冷板」（MLCP）等均熱技術，健策成為主要供應商。健策先前表示，受惠新一代AI平台出貨陸續放量，高階均熱片、導線架等產品需求持續升溫，對下半年營運展望樂觀。
雖然輝達（NVIDIA）先前將Vera Rubin的均熱片方案從兩片式改回一片式，造成健策股價大跌。健策對此說明，一片式為過渡方案，整體產業趨勢仍朝兩片式發展。
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