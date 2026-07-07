十銓營收／6月站回30億元、年增35% 第2季年增逾6成

繼記憶體模組及工控族群陸續公布亮眼6月營收後，十銓（4967）7日也交出成績。十銓6月合併營收30.18億元，月增約18.1%、年增35%；第2季營收75.9億元，雖較首季下滑16.1%，但仍較去年同期大增約66.2%。累計上半年營收166.33億元，年增67.74%。公司表示，6月營收成長主要來自出貨量增加，以及銷售單價上漲帶動。

十銓第2季營收季減，主要反映首季基期較高，但從單月表現來看，6月營收已重新站上30億元，明顯優於4、5月，顯示模組端仍受惠DRAM、NAND Flash報價走揚，客戶也在漲價預期下提前拉貨，帶動出貨量與平均銷售單價同步提升。

模組廠這波營運回升，關鍵除了報價上漲，也在於庫存成本。若先前在低檔建立庫存，當記憶體價格上行時，低成本庫存有機會放大毛利率彈性；但若後續補貨成本快速墊高，獲利空間就要看終端客戶是否接受新報價，以及模組廠轉嫁成本的速度。威剛、十銓均積極儲備庫存，並看好記憶體報價續揚帶動營運向上。