勤誠營收／6月32.4億元、年增98% 創單月新高

AI伺服器機殼廠勤誠（8210）7日公告2026年6月合併營收達32.4億元，年增98%、月增28.6%，創單月歷史新高；累計第2季合併營收達78.2億元、季增10%，亦創下單季歷史新高；累計上半年合併營收達149.3億元，年增幅高達55.6%。勤誠表示，在 AI 應用全面擴散的驅動下，資料中心基礎設施建置需求持續升溫。目前公司不僅在新舊專案的交替及量產步調上銜接順暢，經營團隊也正嚴密控管備料精準度並靈活調配產能。隨著下半年步入傳統旺季，相關的生產規模效益預計將進一步釋放，為整體營運表現帶來豐沛的成長動能。

展望下半年，AI 基礎設施建置的剛性需求依然強勁。根據研調機構 TrendForce 預估，2026 年全球伺服器出貨量有望創下歷史新高、突破 2,104 萬台（年增 43.3%）。其中，AI 伺服器今年出貨量預估達 273.9 萬台，2027 年更將上看 327.5 萬台；整體 AI 伺服器市場在 2023 至 2029 年間的年複合成長率（CAGR）超過 25%，這顯示出高算力設備已成為驅動未來資料中心發展不可或缺的核心支柱。

勤誠觀察到，AI 浪潮不僅確保了伺服器專案的高度延續性與迭代升級，AI 機種的熱銷亦發揮外溢效應，帶動通用型伺服器的更新需求，使整體市場呈現榮景。為精準捕捉各大雲端服務供應商（CSP）持續擴張的 AI 資本支出商機，勤誠正積極深化與全球主流晶片大廠及核心客戶的合作，針對新世代高階 AI 運算平台展開機構件的聯合開發，持續墊高技術壁壘。

在製造與營運層面，為因應供應鏈強勁的拉貨需求，勤誠加速推進全球在地化（Glocalization）的產能布局，並全面提升廠區智能製造水準；藉由導入高度自動化設備與生產數據分析系統，大幅強化跨國生產的品質一致性與交付效率。面對多變的政經局勢，勤誠透過靈活的跨區產能配置與卓越的智造實力，不僅能就近敏捷應對全球客戶的急單需求，更有望帶動今年度整體營運持續攀峰，為企業長遠發展奠定穩健基礎。