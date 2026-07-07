旺宏營收／6月69.56億元、年增216.09% 第2季營收季增逾8成

記憶體廠旺宏（2337）7日公布6月合併營收69.56億元，月增11.2%、年增216.09%；第2季營收191.2億元，較第1季大增約82.7%，也比去年同期成長181.3%，單季營收明顯拉高。累計上半年營收295.93億元，年增128.76%。

旺宏表示，6月營收較去年同期大幅成長，主要是市場需求增加，帶動相關產品出貨升溫。值得注意的是，旺宏今年上半年營收295.93億元，已經超過去年全年288.8億元，等於只用半年就超過去年一整年的營收規模，反映記憶體市況回溫後，公司營運回升速度比市場原先預期更快。

記憶體近期重新成為盤面焦點，除了DRAM報價強漲，NOR Flash、NAND Flash供需也轉趨吃緊。旺宏過去幾年受記憶體景氣下行、庫存調整與價格壓力影響，營運表現相對低迷；這次第2季營收大幅彈升，代表低基期之外，也有實際需求與價格回升支撐。

旺宏先前即看好2026、2027年將是忙碌且具挑戰的年度，主要原因包括AI系統帶動NOR Flash用量增加，以及主要原廠逐步退出MLC NAND Flash市場，使供給變得更緊。公司也規畫提高資本支出、擴充產能，以因應後續需求。