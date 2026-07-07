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廣達營收／6月3851.9億元、年增102.9% 創歷史新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣達（2382）今（7）日公告6月營收3,851.9億元，月增23.7%，年增102.9%，創下單月營收歷史新高。上半年累計營收達1.85兆元，較去年同期成長86.5%，同樣創下歷史新高。第2季單季營收首次突破兆元大關，超出法人預期。法人指出，主要是產品組合改變，伺服器出貨比重持續攀升，帶動營運成長。

法人指出，第2季營運表現主要仍是受伺服器業務所帶動，無論是AI伺服器還是通用伺服器，皆維持成長態勢。此外，第1季因認列一次性 AI 伺服器產品費用影響，導致費用率飆高，第2季將不再受影響，因此法人預期第2季營業費用率預計將持續控制在 2%以下，帶動第2季營業利潤率獲得改善。

展望下半年，法人表示VR系列新品預計將按進度出貨，而 ASIC 伺服器出貨量預期將呈現倍數成長，non-NVIDIA GPU 相關專案也預期將有高雙位數的成長，對公司整體獲利結構的改善皆有正面助益。全年來看，預期 2026 年 AI 伺服器營收仍將維持三位數成長。

廣達 營收 伺服器

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