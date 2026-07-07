宸曜營收／6月2.2億元、年增近四成 創單月新高

工業電腦廠宸曜（6922）公布2026年6月合併營收達2.2億元，年增39.4%，再次創下單月歷史新高；2026年累計合併營收達11.36億元，累積年增35.6%，展現穩健成長動能。

宸曜科技表示，6月營收表現主要受惠於Edge AI相關專案持續推進與出貨。在市場表現方面，宸曜科技副總經理藍林忠表示，目前歐洲、亞洲及北美三大市場皆維持穩健成長動能，受惠於邊緣AI、自主移動系統及智慧自動化等應用需求持續擴大，各區域接單與出貨表現穩定。

展望第三季，在既有專案持續出貨及新案需求逐步發酵帶動下，營運表現可望延續成長態勢，公司對全年營運展望維持正向看法。

展望下半年，隨著AI技術加速落地並導入各類產業應用，邊緣AI市場需求預期將持續增溫。宸曜科技將持續深化高效能邊緣運算平台布局，掌握供應鏈與市場發展趨勢，並推出符合產業需求的創新產品與解決方案，協助客戶加速AI應用部署，進一步強化市場競爭力，穩健推動公司長期成長。