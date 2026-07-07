研華營收／6月101.23億元、年增七成 創下新高紀錄

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2026年六月份合併營收為101.23億元，較去年同期營收58.38億元年增73.39%。累計研華六月合併營收達465.12億元，較去年同期營收351.87億元，年對年增長32.18%，整體單月及單季營收皆創歷史新高。

六月營收以區域別角度，北美、歐洲、中國、台灣、日本、韓國及新興市場皆表現強勁，分別年增長59%、92%、81%、91%、26%、53%及41%。各事業群表現而言，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation)及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)皆呈現雙位數成長，分別年增62%、13%及11%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 亦表現佳，整體年增72%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )增長104%，應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增29%。

累計前六月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣、韓國及新興市場表現均較去年同期雙位數增長，分別成長30%、29%、51%、67%、48%及21%，日本市場為個位數年增。各事業群表現方面，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 維持雙位數成長，年增分別為35%及19%；智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 為個位數年增；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增28%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別增長42%及10%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，近期雖面臨供應鏈緊俏及原物料成本波動等挑戰，然受惠於邊緣AI應用需求加速落地，客戶下單動能持續強勁。由接單出貨比（Book-to-Bill Ratio）觀察，公司整體及三大區域B/B值皆維持高檔水位，反映主要市場終端需求動能穩健，整體營運展望樂觀。此外，隨著Physical AI應用日增，研華推出WISE-Edge Developer Architecture（WEDA）全面整合代理型 AI 工具至研華Edge AI平台，並透過強化全球 Edge AI 生態系鏈結，鞏固產業領導地位，推動營運長期穩健發展。