這檔記憶體個股獲外資大升122%！目標價上看650元

南亞科（2408）6月營收表現亮眼、10日將舉行第2季法說會。大和資本證券看好，在DRAM價格上漲的帶動下，第2季營收仍呈現強勁成長，中長期需求能見度明朗，目標價由292元大升至650元，調幅122.6%，重申「買進」評等。

大和資本證券表示，2026年下半年獲利成長空間可望進一步擴大，DDR4價格漲勢也有機會延續至2027年。根據TrendForce於6月30日發布的報告，消費型DRAM市場截至6月底仍維持供給吃緊，帶動價格持續走揚，且不僅DDR4，DDR3與DDR2價格同步明顯上漲。

大和資本證券指出，由於DRAM主要大廠持續將產能轉向高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM，傳統型產品（Legacy products）供給進一步收斂，使價格上漲壓力持續累積，預估第3季PC DRAM價格將季增約20%。

此外，隨著推論型AI需求快速升溫，企業級SSD需求同步大增。在長期供貨協議（LTA）支撐下，市場預期緩衝記憶體（Buffer DRAM）需求將延續強勁動能，並有望一路延續至2027年甚至更長時間。

大和資本證券補充，儘管管理階層今年4月曾因資本支出規模龐大，釋出未來可能調降配息的訊息，但在獲利前景穩健支撐下，市場預期南亞科於2027至2028年間，仍有機會維持甚至提高50%的配息率。

此外，隨著DRAM價格持續走揚，法人同步上修獲利預估，將南亞科2026至2028年每股稅後盈餘（EPS）預估值調高37%至91%，反映價格上漲帶來的獲利成長動能。