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營邦6月營收創高 早盤股價衝漲停

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI機殼廠營邦（3693）受惠6月營收衝上11.6億元，創新高，帶動7日早盤股價不畏大盤疲軟，直衝漲停板，上漲48.5元，暫收48.5元。

營邦近期業務表現上左擁輝達、右抱AMD，全年展望看旺。今年初更在CES大展上更被輝達執行長黃仁勳在演講上親自欽點，成為背板上唯一的台廠，雙方正攜手強攻AI儲存市場商機。

在AI Storage領域，營邦持續與輝達深化合作，參與AI生態系發展，並共同推動新世代AI儲存架構，以支援AI Factory及大型模型運算所需的高頻寬與低延遲資料存取需求。

在雲端服務商（CSP）市場方面，營邦已開始投入AMD新世代機架級AI基礎設施平台相關專案，結合高密度運算設計與系統整合能力，支援大規模AI訓練與推論應用。據悉，營邦近期將開始量產出貨搭載MI450的機櫃與機殼，估計今年在AI領域的營收比重有望擴大。

據悉，AMD的MI400系列已經獲得Open AI、Meta以及Anthropic訂單，相關晶片已於今年上半年開始投產，而機殼、機架產品則是在近期開始準備量產，推估最快下半年可大規模出貨，為供應鏈挹注業績成長。

營收 黃仁勳 輝達

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