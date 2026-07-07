快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

聽新聞
0:00 / 0:00

摩根大通上調台積電目標價至3,100元 看好台積電AI需求及擴產動能

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從更新目標價來看，摩根大通認為台積電還有近25%上漲空間。路透
從更新目標價來看，摩根大通認為台積電還有近25%上漲空間。路透

摩根大通將台積電（2330）股票目標價從 2,500 元調高至 3,100 元，看好台積電短期獲利能力更強、AI 需求能見度更高，且到 2028 年定價更穩。

台積電周二早盤股價上漲1.2%報2490元，這表示摩根大通認為台積電還有近25%上漲空間。

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 在報告中寫道：「我們預期台積電會強力反擊市占流失疑慮，並明確展現 2027 至 2029 年大幅擴產的意圖。」

他並指出，近日台股表現落後，原因包括市場擔心台積電市占流失、管理層在擴產上過於保守，以及供應鏈中高波動標的有更吸引人的漲價題材。

摩根大通也將台積電 2026、2027、2028 會計年度每股盈餘預估分別調高 5%、10%、16%，並預期近期毛利率將維持在 70%。

台積電

延伸閱讀

台積電法說前夕外資掀底牌！雙重護城河發威 目標價狂飆天價3,800元

花旗唱旺先進製程需求 台積電目標價喊到3,800元

台積電看好2030半導體市場破1.5兆美元！網樂觀喊：AI榮景還沒結束

台積電股價強站穩均線...7月法說行情點火 11檔高含積量ETF波段行情啟動

相關新聞

業績撐腰 矽創逆勢盤中攻上漲停

有業績撐腰，IC設計廠矽創（8016）今日股價強勢表態，盤中攻上漲停。矽創累計前五月合併營收為95.83億元，年增29.4%，首季每股純益為4.6元。

摩根大通上調台積電目標價至3,100元 看好台積電AI需求及擴產動能

摩根大通將台積電（2330）股票目標價從 2,500 元調高至 3,100 元，看好台積電短期獲利能力更強、AI 需求能見度更高，且到 2028 年定價更穩。

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

川湖（2059）受惠AI伺服器需求持續升溫，7日股價跳空攻上漲停8,560元，改寫歷史新高，並超越穎崴（6515）躍居台股股后。市場同步聚焦公司最新營收表現，6月營收衝上44.43億元、創單月新高，AI題材與基本面雙引擎發威，推升股價續寫新里程碑。

聯發科、南亞科除息秀 兩家都是秒填息

科技人氣股除息秀登場，南亞科（2408）、聯發科（2454）都在7日除息，兩家公司都是秒填息的表現；南亞科以423元開出，完成填息，股價一度拉升至433元；聯發科以4,200元開出，同樣是一開盤就填息，股價一度拉升至4,250元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。