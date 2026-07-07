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摩根大通上調台積電目標價至3,100元 看好台積電AI需求及擴產動能
摩根大通將台積電（2330）股票目標價從 2,500 元調高至 3,100 元，看好台積電短期獲利能力更強、AI 需求能見度更高，且到 2028 年定價更穩。
台積電周二早盤股價上漲1.2%報2490元，這表示摩根大通認為台積電還有近25%上漲空間。
摩根大通分析師 Gokul Hariharan 在報告中寫道：「我們預期台積電會強力反擊市占流失疑慮，並明確展現 2027 至 2029 年大幅擴產的意圖。」
他並指出，近日台股表現落後，原因包括市場擔心台積電市占流失、管理層在擴產上過於保守，以及供應鏈中高波動標的有更吸引人的漲價題材。
摩根大通也將台積電 2026、2027、2028 會計年度每股盈餘預估分別調高 5%、10%、16%，並預期近期毛利率將維持在 70%。
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