網通6月營收衝新高 中磊漲半根、智邦不漲反跌

網通族群6月營收報佳音，智邦、中磊6月營收均創下歷史新高，智邦月增更逼近四成，不過7日開盤，智邦股價不漲反跌，中磊則受營收成長激勵，漲幅逾5%。

今日大盤小漲，中磊開盤拉高，最高來到87.9元，後來維持逾5%漲幅，股價來到85.7元附近；智邦則一度下跌超過百元，目前跌幅約3%，股價回檔至2,565元附近。

智邦6月營收跨大級，從5月的286.2億元，直接淨增加近110億元，來到395.5億元，月增38.2%，年增61.2%，第2季營收955.4億元，季增36.3%，超乎外資預估870億元水準，累計上半年營收1,656.6億元，年增60.3%，單月、單季均創歷史新高，累計營收創同期新高，營運表現超乎市場預期。

因應客戶訂單需求，智邦近年在台灣、越南等地大擴產，也都陸續加入量產，才能推升營運往上衝，外資法人更看好，關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，智邦來自ASIC需求動能即將發酵，智邦第3季單季營收將突破「千億」水準，來到1,070億元，也促使外資將目標價喊上3,666元。

中磊6月72.7億元，月增12.2%．年增70.8%，第2季營收達206.1億元，季增23.8%，年增68.8%，累計上半年營收372.6億元，年增達58.1%。單月、單季創歷史新高，累計上半年均創同期新高

中磊表示，受惠於AI人工智慧的蓬勃發展，新興寬頻服務包含影音串流娛樂、智慧物聯網及遠距監控等應用日益普及，電信運營商加速用戶端設備升級，以搶搭商機，中磊主力產品包括有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G FWA固網行動接取設備、WiFi 7無線設備，及企業級網通設備等，客戶訂單需求強勁。

此外，中磊更切入新領域，搶進邊緣AI智慧監控裝置、DAA分散式局端設備等，以多元產品滿足電信客戶需求，目前皆已見明顯成效，整體營運成長可期。