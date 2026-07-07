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義隆6月營收年月雙增 早盤一度鎖漲停、第2季營收年增雙位數

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

義隆（2458）6日公布6月合併營收10.59億元，月增5.48%、年增7.13%，單月營收重回月增、年增表現，激勵7日早盤買盤湧入，股價一度攻上196.5元漲停價，漲停打開後仍維持高檔震盪；截至10時27分，股價暫報194.5元，上漲15.5元、漲幅8.66%。

義隆今年上半年合併營收為64.3億元，較去年同期61.51億元成長約4.53%。第2季營收為33.68億元，季增4.4％，較去年同期30.3億元成長11.1%。

義隆先前法說指出，今年AI相關產品業績比重有機會達雙位數百分比，全年營收結構預期呈現下半年優於上半年，約為45比55；公司也看好品牌客戶短急單與高單價產品銷量提升，支撐營運表現。

義隆後續成長焦點仍放在AI PC、人機介面升級與非筆電新應用。義隆是全球筆電觸控IC龍頭，近年除鎖定AI PC應用，也積極推進AI影像辨識、無人機、矽光子等新業務；今年首季AI相關業績比重已達7%，若下半年新應用持續放量，將成為市場觀察義隆營收能否進一步走強的關鍵。

義隆 營收

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