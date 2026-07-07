川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

川湖（2059）受惠AI伺服器需求持續升溫，7日股價跳空攻上漲停8,560元，改寫歷史新高，並超越穎崴（6515）躍居台股股后。市場同步聚焦公司最新營收表現，6月營收衝上44.43億元、創單月新高，AI題材與基本面雙引擎發威，推升股價續寫新里程碑。

川湖6月營收44.43億元，月增17.2%、年增220.5%，刷新單月歷史紀錄；第2季營收108.3億元，季增98.7%、年增156.1%，首度突破百億元大關，同步改寫單季新高；累計上半年營收162.8億元，年增99%，也創同期新高，顯示AI伺服器滑軌需求持續強勁。

展望後市，川湖執行副總暨發言人王俊強先前表示，AI產業發展趨勢未變，今年營運「欲小不易」，預期營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI資料中心，加上不同類型客戶需求同步增加，公司也持續投入產品研發與自動化生產，鞏固市場競爭優勢。

產能布局方面，川湖美國德州休士頓新廠預計今年9、10月量產，可望挹注新的成長動能；此外，川湖二廠預計2027年中投產，旗下子公司川益仍保留第三、第四期擴產空間，顯示公司已提前備妥產能，迎接AI伺服器市場持續擴張帶來的需求。

法人指出，川湖客戶涵蓋CSP、企業客戶及Neocloud業者，並在主要合作夥伴供應鏈中占有領先地位，同時具備台灣、美國雙生產基地及高度客製化設計能力。由於滑軌占整體AI機櫃成本比重不高、競爭對手有限，有助維持高毛利率，預估今、明兩年獲利仍具成長空間。

展望2027年，法人進一步看好，隨客製化獨立機櫃需求增加，將帶動川湖新一波成長動能，預估在輝達GB系列、VR系列及ASIC AI伺服器滑軌市場市占率可望突破80%，客製化機櫃領域優勢更為明顯，長線成長動能持續受到市場看好。