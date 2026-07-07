快訊

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲、伊朗射飛彈擊中兩艘商船 油價應聲上漲

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

川湖（2059）受惠AI伺服器需求持續升溫，7日股價跳空攻上漲停8,560元，改寫歷史新高，並超越穎崴（6515）躍居台股股后。市場同步聚焦公司最新營收表現，6月營收衝上44.43億元、創單月新高，AI題材與基本面雙引擎發威，推升股價續寫新里程碑。

川湖6月營收44.43億元，月增17.2%、年增220.5%，刷新單月歷史紀錄；第2季營收108.3億元，季增98.7%、年增156.1%，首度突破百億元大關，同步改寫單季新高；累計上半年營收162.8億元，年增99%，也創同期新高，顯示AI伺服器滑軌需求持續強勁。

展望後市，川湖執行副總暨發言人王俊強先前表示，AI產業發展趨勢未變，今年營運「欲小不易」，預期營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴建AI資料中心，加上不同類型客戶需求同步增加，公司也持續投入產品研發與自動化生產，鞏固市場競爭優勢。

產能布局方面，川湖美國德州休士頓新廠預計今年9、10月量產，可望挹注新的成長動能；此外，川湖二廠預計2027年中投產，旗下子公司川益仍保留第三、第四期擴產空間，顯示公司已提前備妥產能，迎接AI伺服器市場持續擴張帶來的需求。

法人指出，川湖客戶涵蓋CSP、企業客戶及Neocloud業者，並在主要合作夥伴供應鏈中占有領先地位，同時具備台灣、美國雙生產基地及高度客製化設計能力。由於滑軌占整體AI機櫃成本比重不高、競爭對手有限，有助維持高毛利率，預估今、明兩年獲利仍具成長空間。

展望2027年，法人進一步看好，隨客製化獨立機櫃需求增加，將帶動川湖新一波成長動能，預估在輝達GB系列、VR系列及ASIC AI伺服器滑軌市場市占率可望突破80%，客製化機櫃領域優勢更為明顯，長線成長動能持續受到市場看好。

營收 伺服器

延伸閱讀

川湖6月營收月增17% 締新猷

川湖營收／6月44.4億元、年增220% 與第2季、上半年皆創新高

川湖第2季營收逐月創高 6月首度衝破40億元大關

雙重優勢股防禦性首選 緯穎、信驊等可望有表現空間

相關新聞

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

川湖（2059）受惠AI伺服器需求持續升溫，7日股價跳空攻上漲停8,560元，改寫歷史新高，並超越穎崴（6515）躍居台股股后。市場同步聚焦公司最新營收表現，6月營收衝上44.43億元、創單月新高，AI題材與基本面雙引擎發威，推升股價續寫新里程碑。

聯發科、南亞科除息秀 兩家都是秒填息

科技人氣股除息秀登場，南亞科（2408）、聯發科（2454）都在7日除息，兩家公司都是秒填息的表現；南亞科以423元開出，完成填息，股價一度拉升至433元；聯發科以4,200元開出，同樣是一開盤就填息，股價一度拉升至4,250元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。