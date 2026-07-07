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聯發科、南亞科除息秀 兩家都是秒填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

科技人氣股除息秀登場，南亞科（2408）、聯發科（2454）都在7日除息，兩家公司都是秒填息的表現；南亞科以423元開出，完成填息，股價一度拉升至433元；聯發科以4,200元開出，同樣是一開盤就填息，股價一度拉升至4,250元。

南亞科6月合併營收293.88億元，月增6.21%，年增621.34%，連續8個月創新高；累計今年上半年合併營收1,316.36億元，年增643.12%，單月、單季、上半年同創新高。

在AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及DDR5需求持續升溫下，市場樂觀看待整體記憶體景氣回升，近期相關族群股價表現相對活躍，南亞科除息行情受到市場高度關注。

南亞科每股配發現金股利1.347元，股息預計8月6日發放，7日除息，早盤以423元開出，秒填息，股價雖一度翻黑至412元，但迅速往上拉升翻紅，一度衝達433元。

聯發科每股配發現金股利24.50021529元，預計發放股息約392.95億元，將在7月31日發放，7日除息，早盤以4,200元開出，秒填息，股價一度拉升至4,250元。

南亞科 聯發科 除息

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