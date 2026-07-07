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帆宣6月合併營收月增8.9% 新應材增6.8%
帆宣（6196）昨（6）日公告6月合併營收75.96億元，月增8.9%，年增121%，創單月新高。帆宣表示，主要是因銷貨收入及工程收入增加。
帆宣今年第2季合併營收212億元，季增48.2%，年增74%，亦改寫單季新高。累計今年上半年合併營收355.08億元，年增39.5%為同期新高。昨天股價隨大盤走跌，下跌18元，成交量1,584張，收570元。
帆宣先前透露在手訂單已逾1,000億元，創新高紀錄，產品組合優化有助毛利率提升，預期2026下半年表現將優於上半年。
帆宣今年首季毛利率13.57%，季增3.02個百分點，年增2.55個百分點。稅後純益11.13億元，季增44.9%，年增25.2%；每股稅後純益5.08元。獲利表現為單季歷史次高，但是史上同期新高。
特化材料廠新應材（4749）昨（6）日公告6月合併營收4.54億元，月增6.8%，年增24.6%，創單月新高。展望2026年營運將呈續揚走勢。
新應材主力產品為半導體先進製程光阻周邊的表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率的關鍵材料。
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