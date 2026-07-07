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瑞祺電6月營收月增90% 樺漢增13%
工業電腦大廠樺漢（6414）及旗下瑞祺電通（6416）昨（6）日公布6月營收，雙創單月新高紀錄。樺漢6月營收為176.61億元，月增13.4%、年增57%，第2季同創新高，上半年營收為同期新高。展望後市，樺漢在手訂單金額超過2,150億元，今年營收維持雙位數增長目標。
樺漢第2季營收478.0億元，季增27.5%、年增37.8%，；累計今年上半年營收852.93億元，年增23.3%。
樺漢集團目前在手訂單金額超過2,150億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。
瑞祺電今年6月營收6.68億元，月增90.8%、年增58.6%，創單月新高紀錄。主要因應上半年部分區域訂單物料遞延，公司於階段性齊料後迅速優化生產排程並加速出貨，帶動6月單月營收成長。第2季營收13.33億元，季增26%、年增25.5%；累計今年上半年營收為23.91億元，年增10.2%。
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