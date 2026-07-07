智邦6月營收 創新高

網通族群智邦（2345）、中磊、智易昨（6）日公布6月營收，表現亮眼。智邦受惠客戶需求增加，單月營收衝上395.5億元，連三個月創新高；中磊首次突破70億元，來到72.7億元，創單月新高；智邦、中磊單季營收也創新高，累計上半年為同期新高，智易單月、單季及累計上半年創同期新高。

智邦6月營收跳大級，從5月的286.2億元，淨增加近110億元，來到395.5億元，月增38.2%，年增61.2%，第2季營收955.4億元，季增36.3%，超過外資原本預估870億元水準，累計上半年營收1,656.6億元，年增60.3%，單月、單季均創歷史新高，累計營收創同期新高。

因應客戶訂單需求，智邦近年在台灣、越南等地擴產。外資法人看好，關鍵零組件漲價，推升高成本，大型雲端業者更傾向採用ASIC架構，智邦來自ASIC需求動能即將發酵，本季營收將突破「千億」水準，來到1,070億元，也促使外資將目標價喊上3,666元。

中磊6月72.7億元，月增12.2%．年增70.8%，第2季營收達206.1億元，季增23.8%，年增68.8%，累計上半年營收372.6億元，年增達58.1%。單月、單季創歷史新高，累計上半年均創同期新高。

智易受惠北美5G FWA需求暢旺，6月營收47.38億元，月增2.6%，年增4%，第2季營收138.82億元，季增8.6%，累計上半年營收266.66億元，單月、單季、累計營收，為同期新高。