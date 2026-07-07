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尖點6月營收月增9.7% 臻鼎6月合併營收月增5.1%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB族群臻鼎-KY（4958）、景碩尖點（8021）、台燿昨（6）日公布6月營收報喜，景碩、尖點、台燿均衝上單月新高，臻鼎則為歷年最旺的6月。

PCB龍頭臻鼎6月合併營收170.33億元，月增5.1%，年增32.8%；第2季合併營收484.31 億元，年增26.77%；上半年合併營收891.59億元，為同期新高，年增13.9%。

臻鼎看好，下半年在消費性電子新品備貨旺季與AI高階應用需求延續成長帶動下，營運能見度將進一步提升，預期今年維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比上揚，支撐公司中長期營運結構優化。

載板廠景碩6月營收42.24億元，創單月新高，月增0.6%，年增32.3%。PCB鑽針廠商尖點6月營收6.8億元，為歷史單月新高，月增9.7%，年增90.1%。銅箔基板廠台燿6月營收48.95億元，月增2.1%，年增107.7%，創新高。

尖點 臻鼎 景碩

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