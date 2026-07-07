聽新聞
0:00 / 0:00
尖點6月營收月增9.7% 臻鼎6月合併營收月增5.1%
PCB族群臻鼎-KY（4958）、景碩、尖點（8021）、台燿昨（6）日公布6月營收報喜，景碩、尖點、台燿均衝上單月新高，臻鼎則為歷年最旺的6月。
PCB龍頭臻鼎6月合併營收170.33億元，月增5.1%，年增32.8%；第2季合併營收484.31 億元，年增26.77%；上半年合併營收891.59億元，為同期新高，年增13.9%。
臻鼎看好，下半年在消費性電子新品備貨旺季與AI高階應用需求延續成長帶動下，營運能見度將進一步提升，預期今年維持逐季成長態勢，並帶動高附加價值產品占比上揚，支撐公司中長期營運結構優化。
載板廠景碩6月營收42.24億元，創單月新高，月增0.6%，年增32.3%。PCB鑽針廠商尖點6月營收6.8億元，為歷史單月新高，月增9.7%，年增90.1%。銅箔基板廠台燿6月營收48.95億元，月增2.1%，年增107.7%，創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。