邁科6月營收月增52% 群電增14%

散熱模組廠邁科（6831）昨（6）日公告6月營收5.03億元，創單月歷史新高，月增52.41%，年增29.30%。邁科表示，隨著AI伺服器散熱需求持續成長，相關訂單持續增加，AI相關產品營收占比已逾七成。

邁科上半年營收19.01億元，年增18.2%。邁科指出，該公司5月開始出貨CSP大客戶新散熱模組產品，6月起CSP大客戶加強拉貨力道，帶動第2季營收衝上10.47億元，季增22.52%，年增0.55%，創同期新高。

法人指出，在CSP大客戶新產品出貨後，邁科下半年營運動能可望持續增溫，隨客戶拉貨節奏逐步放大，加上液冷散熱產品預計於年底前陸續出貨，有助推升產品組合與營收規模。

【記者陳昱翔／台北報導】群電（6412）昨（6）日公告6月營收31億元，月增14.5%，與去年同期約略持平；第2季營收84.43億元，季增8.5%，優於預期；上半年營收162.27億元，年減7.7%。

展望下半年，群電表示，維持審慎樂觀看法，即便市場仍充滿挑戰，但亦浮現正向契機，尤其筆電具備剛性需求支撐，預期隨著市場逐步消化通膨與價格波動，消費者將開始接受新的價格常態，屆時整體市場需求有望穩健回溫。