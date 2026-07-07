川湖6月營收月增17% 締新猷

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（6）日公布6月營收44.43億元，創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，並帶動第2季、上半年業績同步登頂。展望後市，川湖在AI伺服器業務加持下，營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增態勢。

川湖第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元大關；上半年營收162.8億元，年增99%。

展望後市，川湖執行副總暨發言人王俊強先前表示，AI產業持續正向發展，今年營運「欲小不易」，預期營收可望逐季成長，全年維持雙位數年增。

面對AI帶來更多元化的產品應用，伺服器滑軌在雲端服務供應商（CSP）滲透率持續提升，以及不同客戶類型也持續成長， 川湖不斷投入產品開發、自動化，維持競爭優勢。