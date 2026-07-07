昇陽半6月合併營收連二月攀峰

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（6）日公布6月合併營收4.82億元，連續二個月創新高，並帶動第2季營收續攀歷史高峰。

昇陽半6月合併營收月增0.8%，年增33.6%；第2季合併營收14.26億元，季增9.4%，年增36.6%，連四季改寫新猷；上半年合併營收27.3億元，年增28.4%。

昇陽半董事長梁明成先前表示，旗下再生晶圓業務希望跟隨客戶成長動能，目前在AI方面，包括GPU與高頻寬記憶體（HBM）都是著力重點，很多再生晶圓需求是因為先進製程而產生。

昇陽半希望客戶成長的動能有多少，公司就跟著成長多少，目前看起來是超過25%以上。

晶圓薄化業務方面，梁明成提到，昇陽半在相關領域這三年來轉型集中發展AI應用，例如高功率或高電流應用，相關需求也愈來愈多。

因應客戶端需求，昇陽半持續擴產腳步，並正投入興建中港廠Fab3B，該公司預期，該新廠大約2027年底可量產啟用，挹注營運。