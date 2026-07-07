創意6月合併營收創新高 月增5% 衝上49億元

台積電轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務商創意（3443）昨（6）日公布6月合併營收49.28億元，創單月歷史新高，月增5.4%，年增103.7%。

創意結算，第2季合併營收138.96億元，季增21.3%，增幅超越法人預期，並較去年同期大增127.6%；上半年合併營收253.44億元，年增93%，為歷年同期新高。

創意首季每股純益12.28元，是相隔三年後，再度單季賺逾一個股本，隨著第2季業績衝高，外界對獲利也充滿期待。

創意今年營運主要受惠於兩大美系雲端服務供應商（CSP）客戶的CPU與AI推論晶片量產收入挹注，以CPU案件帶來的助益最受關注，只要產能支援到位，對創意將是業績大補丸。

另外，創意還有北美車用晶片案件進行中。法人看好創意訂單源源不絕，助益營收、獲利都將持續增長。

創意先前提到，預期AI仍將是今年產業最主要成長驅動力，包括雲端、HPC晶片、車用電子、先進封裝與高速互連等市場需求預計會繼續擴大。該公司受惠客戶投片量增加與多元應用市場擴張，營運基礎更加穩健。

創意指出，AI運算將大規模從「模型訓練」轉向「終端應用」，相對於昂貴的通用GPU，ASIC晶片在推論端具備極高的能效比，出貨量成長率預期將超越GPU。創意受益於這股浪潮，協助客戶開發AI加速晶片，預期在2／3奈米等先進製程專案將維持健康動能。

創意強調，將持續與晶圓代工與後段封裝廠緊密合作，藉由先進製程驗證、IP擴充及設計平台強化，提升客戶專案開發效率。

隨著2.5D／3D先進封裝與小晶片架構逐步成為主流，客戶對具備系統級整合能力，並能結合多項關鍵IP的設計服務需求同步放大，此趨勢有利創意切入技術門檻較高、單價與毛利水準更佳的高階委託設計專案。