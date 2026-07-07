聯電6月合併營收站上三年半高點

晶圓代工廠聯電（2303）昨（6）日公告6月合併營收231.25億元，攀上44個月來高點，反映成熟製程需求熱絡；月增0.79%，年增22.8%；第2季合併營收687.33億元，為近15季來新高，季增12.6%，年增16.97%，優於公司預期。

近期晶圓代工成熟製程需求火熱，因應原物料、新加坡廠擴產等成本上揚，聯電7月起針對新製程、新訂單等選擇性漲價，明年並將全面與客戶就價格調整進行商議，後市值得期待。

聯電先前於法說會預估，第2季晶圓出貨量將季增7%至9%，平均美元售價（ASP）小幅成長1%至3%，毛利率持穩約30%，產能利用率將提高至超過80%，實際成績單出爐，優於公司預期。

法人分析，聯電第2季成績出色，主要受惠通訊領域需求明顯回溫，加上電腦、消費性電子與工業市場需求穩健，8吋與12吋晶圓出貨量均顯著成長。累計上半年合併營收1,297.71億元，年增11.28%。

針對集團營運，聯電執行長王石日前指出，隨著AI應用快速擴大，半導體長期需求仍具成長空間，聯電除持續深化成熟與特殊製程優勢，也同步推進美國12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）平台、先進封裝與矽光子等新世代技術布局，為後續營運成長預作準備。

聯電強調，目前與英特爾合作進展順利，12奈米FinFET平台正進行製程驗證，預計今年完成驗證、2027年量產，未來將是聯電在美國的生產據點，成為美國半導體製造的主要受惠者。

聯電也積極向AI與先進封裝相關領域延伸。王石透露，現階段主動式中介層（Active Interposer）已與多家客戶進行驗證，導入深溝槽電容技術的2.5D封裝方案，已順利出貨給主要客戶。

矽光子布局方面，聯電已取得imec技術授權，12吋矽光子平台目前正式進入試產階段，業界說明，隨著AI資料中心對高速傳輸需求持續攀升，矽光子與共同封裝光學（CPO）將成為下一波高速運算的重要技術方向，聯電提前卡位，有助未來在高速連接與AI運算市場取得新成長機會。