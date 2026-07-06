京鼎營收／6月24.5億元、年增39.7%創高 檢測與航太業務同步挹注成長

京鼎（3413）6日公布 2026 年 6 月自結合併營收為新台幣 24.51 億元，較 5月成長 24.22%，較去年同期成長 39.75%，創下單月營收歷史新高；累計 2026年 1 至 6 月合併營收達 118.55 億元，年增 17.70%，同步創下單月及上半年營收新高，展現核心業務穩健成長動能。

就各業務表現來看，京鼎說明，製造服務為主要營收來源，6 月占整體營收約 82%，月增17%，年增 33%，主要受惠於半導體檢測設備客戶相關需求持續增溫，帶動製造服務營收穩健成長。

另一方面，京鼎說明，維修服務營運表現同樣亮眼，6 月占整體營收約 16.8%，月增 74%、年增 104%，維修服務成長主要來自公司富蘭登航太業務的營收貢獻，帶動相關業務表現顯著提升，並挹注整體營運。

京鼎說明，隨著半導體先進製程及高效能運算、AI 等應用需求持續推升設備投資，京鼎將持續掌握產業成長契機，深化製造及維修服務和全球布局，提升整體營運韌性和長期成長動能。